Koninklijk Paleis op de Dam beklad met rode verf

Het Koninklijk Paleis op de Dam is deels beklad met rode verf, is te zien op webcambeelden van het Amsterdamse plein. Palestine Action NL claimt dit dinsdagochtend te hebben gedaan “als reactie op het verbod van de burgemeester op de Nationale Herdenking voor Palestina”. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

Op beelden op Instagram van de actiegroep is te zien dat er ‘Fuck Israël’ op het paleis wordt gespoten, maar de leus is via de webcam niet te zien.

“Het Koninklijke Paleis was het doelwit, omdat deze symbool staat voor het eeuwenlange koloniale verleden van de Nederlandse staat. De activisten gebruiken rode verf als symbool van het bloed dat aan de handen van de Nederlandse staat kleeft”, aldus Palestine Action NL.