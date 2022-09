Koninklijk vliegtuig met prins William landt in Aberdeen

Prins William is volgens Britse media met een koninklijk vliegtuig gearriveerd in Aberdeen. Vanaf daar is het nog zeker een uur rijden naar Balmoral Castle, waar zijn grootmoeder koningin Elizabeth verblijft.

Aan boord van het privévliegtuig zouden zeven leden van de koninklijke familie zijn geweest. Het zou ook gaan om prins Andrew en prins Edward, de twee jongste kinderen van de koningin. Kate Middleton, de vrouw van William, is niet meegereisd.

Op de website van Flightradar24 werd het vliegtuig gevolgd door meer dan 300.000 mensen.