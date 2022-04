Koninklijke Britse chefs delen recept voor paastraktatie

De chefs van Buckingham Palace hebben speciaal voor Goede Vrijdag een recept gedeeld voor een traditionele Britse paastraktatie. Op de website van het hof staat stap voor stap uitgelegd hoe deze zogenoemde Hot Cross Buns worden gemaakt.

De kleine bolletjes met krenten en daarbovenop een soort pasta in de vorm van een kruis, worden in het Verenigd Koninkrijk traditioneel gegeten op Goede Vrijdag. Waarschijnlijk zijn ze oorspronkelijk in de veertiende eeuw als eerste gemaakt door een monnik van de St Albans Abbey om aan de armen te geven.

Met het recept van de koninklijke chefs kunnen zo’n vijftien Hot Cross Buns worden gemaakt. Ook kan er met hetzelfde deeg een langer brood mee worden gemaakt waar iedereen dan een eigen plakje van af kan snijden.