Koninklijke Erepenning voor jubilerend Ajax

Voetbalclub Ajax heeft de Koninklijke Erepenning gekregen. De Amsterdamse locoburgemeester en sportwethouder Sofyan Mbarki heeft de koninklijke onderscheiding zondagmiddag uitgereikt aan het bestuur van de Vereniging Amsterdamsche Football Club Ajax, zoals de naam voluit luidt. Aanleiding is het 125-jarig bestaan van de club.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat koning Willem-Alexander kan verlenen aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Het stadsbestuur ziet Ajax als visitekaartje voor Amsterdam als topsportstad, met name het eerste mannen- en eerste vrouwenteam, maar ook de jeugdploegen en amateurelftallen. Ajax-elftallen hebben veel nationale en internationale titels gewonnen, waaronder vier keer de Europa Cup 1 (inmiddels Champions League). In de 125 jaar van het bestaan zijn ruim 125 Ajacieden geselecteerd voor Oranje. De club bracht vele legendarische spelers voort, met Johan ‘rugnummer 14’ Cruijff als grootste icoon.

AFC Ajax is ook maatschappelijk betrokken. Zo werkt Ajax samen met Only Friends, een sportvereniging voor kinderen met een beperking, en de Ajax Foundation levert met educatie- en beweegprogramma’s een bijdrage aan het verminderen van kansenongelijkheid in de stad.