Koning Willem-Alexander is maandag al vroeg op pad op de Olympische Spelen in Parijs. Samen met koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia is hij naar de Arena Paris Sud afgereisd waar de volleybalsters hun eerste wedstrijd spelen.

De koning, die de afgelopen dagen onder meer hockey en mountainbiken bezocht, zag de volleybalsters tegen Turkije de eerste set winnen. Het duel begon om 09.00 uur.