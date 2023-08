Koninklijke familie compleet bij jubileum Carl Gustaf

De festiviteiten rondom het vijftigjarig regeringsjubileum van de Zweedse koning Carl Gustaf worden bijgewoond door de gehele koninklijke familie. Ook dochter prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill zullen vanuit de Verenigde Staten naar Zweden reizen, bevestigt het hof aan Zweedse media.

Op 15 september is het precies vijftig jaar geleden dat Carl Gustaf koning werd. Die avond wordt er een banket georganiseerd ter ere van zijn jubileum. Voor O’Neill is het alweer een tijdje geleden dat hij een koninklijk banket bijwoonde. De laatste keer was in december 2017 toen de koning Nobelprijswinnaars te gast had.

Prinses Madeleine en O’Neill zouden eigenlijk deze zomer weer terug verhuizen naar Zweden, maar de reis is vooralsnog uitgesteld. De jongste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia en haar echtgenoot wonen nu nog met hun kinderen in Florida.