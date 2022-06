Koninklijke familie gearriveerd bij dankdienst in Londen

De Britse koninklijke familie is vrijdag aan het begin van de middag gearriveerd bij de St Paul’s Cathedral in Londen voor de dankdienst ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Ook prins Harry en zijn vrouw Meghan wonen de dienst bij. Het echtpaar, dat voor het eerst in twee jaar samen in het VK is, werd met applaus ontvangen door belangstellenden buiten de kerk.

Andere leden van de koninklijke familie die bij de dienst aanwezig zijn, zijn onder anderen prins Charles en zijn vrouw Camilla, prins William en zijn vrouw Catherine, prins Edward en zijn vrouw Sophie, de prinsessen Beatrice en Eugenie met hun echtgenoten en prinses Anne en haar echtgenoot. Donderdag werd al bekend dat de 96-jarige koningin zelf vanwege “ongemak” niet bij de dienst aanwezig zal zijn. Ook de door een misbruikzaak in opspraak geraakte prins Andrew is er niet bij. Hij kampt met een coronabesmetting. De dankdienst zou de enige plechtigheid zijn waar Andrew bij mocht zijn, omdat hij geen werkend lid meer is van de koninklijke familie.

Opvallend veel vrouwelijke leden van de koninklijke familie kwamen gekleed in felle kleuren naar de dienst in de St Paul’s Cathedral. Volgens de commentatoren van de BBC zou dat weleens een eerbetoon aan de Queen kunnen zijn. Ook zij draagt vaak opvallende kleuren tijdens officiële gelegenheden.