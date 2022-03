Koninklijke familie gebruikt Het Oude Loo als buitenverblijf

Kasteel Het Oude Loo, waar vanaf volgende maand Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, is normaal gesproken niet toegankelijk. Het gebouw is eigendom van de Staat maar wordt sinds de jaren zeventig gehuurd door de koninklijke familie. Die gebruikt het als buitenverblijf en ontving er door de jaren heen ook gasten.

Het park rondom het vijftiende-eeuwse jachtslot, dat ook een gracht heeft, is wel twee maanden per jaar open voor publiek. Dat is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst doorgaans in april en mei.

Het gebouw ligt op enige afstand van Paleis Het Loo verscholen in de bossen. Sinds de koninklijke familie het huurt werden er op Het Oude Loo verschillende fotosessies gedaan. Zo poseerde het koninklijk gezin er in 1989, waarbij toenmalig koningin Beatrix en prins Claus ook te paard op de foto gingen. Het gezin van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven liet zich er fotograferen en recenter, in 2005, poseerde Beatrix er met al haar kinderen en kleinkinderen en in 2016 werden de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane er vastgelegd.

In 2006 kwam Het Oude Loo nog in het nieuws omdat het tijdelijk bewoond werd door toenmalig kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako van Japan. Ook hun dochter prinses Aiko was mee. Masako had destijds last van mentale problemen en kon in Nederland even ontsnappen aan de druk van het Japanse hof.