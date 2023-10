Koninklijke familie in top 10 rijkste families Quote 500

De Nederlandse koninklijke familie is dit jaar een plekje gestegen op de lijst van vijftig rijkste families van Quote. In de editie van de Quote 500 van dit jaar staat de familie Oranje-Nassau in haar geheel op plek 10 van de rijkste families, met een geschat vermogen van 1,3 miljard euro. Vorig jaar stond de familie op de elfde plek, met een vermogen van 1,2 miljard euro.

Prinses Mabel is net als eerdere jaren in de lijst te vinden, maar wel op een flink lagere plek. Volgens het blad raakte Mabel meer dan de helft van haar vermogen kwijt door de koersval van Adyen, waar zij aandelen van bezit. De prinses staat nu op plek 167 in de lijst met een vermogen van 330 miljoen euro. Vorig jaar stond ze nog op de 68e plek met een geschat vermogen van 680 miljoen euro.

Ook prins Bernhard heeft weer een plekje veroverd in de Quote 500. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven neemt de laatste plek in met een geschat vermogen van 125 miljoen euro. Bernhard heeft zijn vermogen met name te danken aan vastgoedinvesteringen en zijn softwarebedrijf Levi9. De neef van koning Willem-Alexander debuteerde vorig jaar op plek 481 in de rijkenlijst, ook toen werd zijn vermogen geschat op 125 miljoen euro.