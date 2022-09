Koninklijke familie naar privé-dienst voor Elizabeth op Balmoral

Leden van de Britse koninklijke familie houden zaterdagmiddag een privé-dienst voor de donderdag op 96-jarige leeftijd overleden koningin Elizabeth. De dienst vindt plaats in Crathie Kirk, een kleine kerk nabij Balmoral.

Volgens verschillende Britse media, waaronder BBC en Sky News, is de familie inmiddels met auto’s onderweg naar de kerk. Onder hen zouden in ieder geval prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn. Ook zijn enkele kleinkinderen van de koningin gezien, zoals de prinsessen Beatrice en Eugenie, Lady Louise, Zara Tindall en Peter Philipps. Ook de echtgenoot van prinses Anne, sir Timothy Laurence, is onder de kerkgangers.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla en prins William zijn in ieder geval niet aanwezig bij de dienst bij Balmoral. Zij waren eerder zaterdag in Londen voor de officiële benoeming van Charles.