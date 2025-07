Koninklijke familie volgend jaar in Dokkum tijdens Koningsdag

De koninklijke familie gaat volgend jaar tijdens Koningsdag naar het Friese Dokkum, dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. In 2026 is Koningsdag weer op 27 april. Dit jaar was het op 26 april, omdat 27 april op een zondag viel. De familie ging toen naar Doetinchem.

Het is voor het eerst in achttien jaar dat de koninklijke familie Koningsdag in Friesland viert, aldus de provincie die tienduizenden bezoekers verwacht. In 2008 bezochten koningin Beatrix en haar familie de Friese plaatsen Franeker en Makkum. Met het aangekondigde bezoek aan Friesland blijven er nog twee provincies over die Willem-Alexander nog niet op Koningsdag heeft bezocht sinds hij koning werd. Dat zijn Flevoland en Zeeland.

Burgemeester van Noardeast-Fryslân Johannes Kramer noemt het “een grote eer dat de stad en de regio de leden van het Koninklijk Huis mogen ontvangen”. De Friese commissaris van de Koning Arno Brok spreekt van een “unieke gebeurtenis met een positieve uitstraling voor de hele provincie”. De gemeente Noardeast-Fryslân begint nu met de organisatie van het feest. “Een megaklus” waar veel bij komt kijken qua “logistiek, veiligheid en voorzieningen”.