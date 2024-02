Koninklijke gasten bij uitvaart van Italiaanse prins

Diverse koninklijke gasten hebben zaterdag in Turijn afscheid genomen van prins Vittorio Emanuele, de laatste kroonprins van Italië. Onder anderen prins Albert van Monaco, groothertog Henri van Luxemburg en koningin Sofia van Spanje hebben de dienst in de kathedraal bijgewoond. De prins overleed vorig weekend op 86-jarige leeftijd.

In de kathedraal waren volgens Italiaanse media zo’n 450 gasten. De prins wordt begraven in de Basiliek van Superga, op een heuvel in de buurt van Turijn. Daar zal alleen naaste familie bij aanwezig zijn.

Vittorio Emanuele was de zoon van de in 1946 tot aftreden gedwongen laatste koning Umberto II. Hij was koning totdat Italianen na de Tweede Wereldoorlog in een referendum besloten om de monarchie af te schaffen.