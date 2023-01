Koninklijke medaille voor Zweedse zangeres Veronica Maggio

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft medailles toegekend aan kunstenaars die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Zweedse kunst en cultuur. Een van de laureaten is zangeres Veronica Maggio.

Ieder jaar deelt Carl Gustaf twee soorten medailles uit: H.M. konungens medalj en de Litteris et Artibus. Die laatste is voor de kust- en cultuurwereld. De koning mag zelf uitmaken wie de medailles ontvangen.

Veronica Maggio is een van de meest succesvolle Zweedse zangeressen van deze eeuw. Ze was ook de eerste die met een in het Zweeds gezongen nummer meer dan een miljard streams wist te behalen op streamingdienst Spotify.

Naast Veronica Maggio was er ook een medaille voor acteur Shanti Roney. Hij is bekend van zijn rol in de film Together (Tillsammans) van regisseur Lukas Moodysson. Recent was hij te zien in de film Tove. Er is ook een medaille voor regisseur Ada Berger en componist Ludwig Göransson. Hij is bekend van de soundtrack van de films Creed en Black Panther.