Koninklijke onderscheiding voor Marokkaanse voetballers na WK

De voetballers van het Marokkaanse elftal zijn dinsdagavond ontvangen door koning Mohammed. Op het paleis in Rabat kregen ze, in het bijzijn van hun moeders, allemaal een koninklijke onderscheiding vanwege hun prestaties op het WK in Qatar. Bondscoach Walid Regragui en bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa ontvingen beiden een speciale onderscheiding.

Marokko bereikte als eerste Afrikaanse land de halve finales op een WK voetbal door onder meer Spanje en Portugal te verslaan. De ploeg van Regragui, met daarin onder anderen de in Nederland opgegroeide Hakim Ziyech, Soufyan Amrabat, Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal, moest het in de strijd om een finaleplaats afleggen tegen titelverdediger Frankrijk. In de wedstrijd om het brons was Kroatië zaterdag met 2-1 te sterk voor Marokko.

Hoewel de Noord-Afrikaanse ploeg net buiten de medailles eindigde in Qatar, werden de spelers bij terugkeer in Marokko wel door tienduizenden fans onthaald in de hoofdstad Rabat. Al uren voor de aankomst van de voetballers had zich een grote massa in de stad verzameld, meldt het staatspersbureau MAP.

De voetbalfans zwaaiden met vlaggen, droegen shirts van de nationale ploeg en zongen het volkslied om de spelers te eren en hun trots te tonen. Meer dan 8000 agenten zouden zijn ingezet. De spelers werden in een open bus door de stad gereden en naar het paleis van koning Mohammed VI gebracht. Hij had de spelers en staf eerder al schriftelijk bedankt en gefeliciteerd.