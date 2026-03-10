Koninklijke onderscheiding voor Pia Douwes

Pia Douwes heeft dinsdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Mark Röell van Baarn benoemde haar namens de koning tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Douwes werd in Zaandam met de onderscheiding verrast bij de première van haar voorstelling Pia… Up close & personal.

De zangeres en musicalactrice wordt geprezen om haar inzet voor de Nederlandse podiumkunsten en maatschappelijke initiatieven. Douwes speelde hoofdrollen in producties als Cats, Les Misérables, Evita en Sunset Boulevard. Met haar rol als keizerin Elisabeth verkreeg zij internationale faam. Douwes speelde de rol van Velma Kelly in de musical Chicago op zowel West End als Broadway.

Douwes zet zich naast haar musicalcarrière in als ambassadeur van Make-A-Wish Nederland. Ook is ze verbonden aan de Ingeborg Douwes Stichting, die zich inzet voor mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is Douwes betrokken bij de ontwikkeling van jong musicaltalent.