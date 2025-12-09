Koninklijke onderscheiding voor presentatrice Claudia Winkleman

De Britse presentatrice Claudia Winkleman heeft dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen van koning Charles. De presentatrice, bekend van de Britse versie van het tv-programma De Verraders, werd benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE).

De overhandiging van de onderscheiding vond plaats op Windsor Castle. De 53-jarige Winkleman keek na afloop terug op “een ongelooflijke ochtend en een enorme eer”, schreef ze op Instagram. “Ik ben sprakeloos.”

Winkleman is niet alleen bekend van The Traitors, zoals De Verraders in het Verenigd Koninkrijk heet. Ze is al sinds 2004 betrokken bij danswedstrijd Strictly Come Dancing.