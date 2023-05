Koninklijke processie aangekomen bij Buckingham Palace

De processie met de gouden koets met daarin de gekroonde koning Charles en koningin Camilla is gearriveerd bij Buckingham Palace. Daar volgt later de balkonscène met het koningspaar en leden van de koninklijke familie.

Het is nog steeds niet zeker of de zogeheten flypast van de Britse luchtmacht doorgaat omdat het weer tegenzit. De flypast over Buckingham Palace staat gepland voor 15.30 uur (Nederlandse tijd).