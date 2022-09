De koninklijke standaard wappert weer boven Buckingham Palace. Koning Charles arriveerde daar vrijdagmiddag en daarom werd de vlag, die aantoont dat de monarch aanwezig is in het paleis, weer gehesen.

De afgelopen maanden hing de vlag er niet omdat koningin Elizabeth, die donderdag is overleden, op haar Balmoral Castle in Schotland verbleef. In plaats daarvan werd de vlag van het Verenigd Koninkrijk gehesen. De Union Jack hing sinds de dood van de Queen halfstok.

Charles ontvangt op Buckingham Palace de nieuwe Britse premier Liz Truss. Ook neemt hij er zijn eerste toespraak als koning op. Die wordt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden.