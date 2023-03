Krant: koning Charles wil minder familie die leunt op koningshuis

De Britse koning Charles heeft een plan opgesteld om in de komende vijf jaar de kosten van het koningshuis terug te dringen en om er een moderne monarchie van te maken. Hij wil bijvoorbeeld dat minder familieleden financieel afhankelijk zijn van het koningshuis. Dat schrijft de krant The Evening Standard op basis van bronnen rond de koninklijke familie. Het afpakken van Frogmore Cottage van Harry en Meghan zou “nog maar het begin” zijn geweest.

Volgens de Britse krant is het de bedoeling dat meer familieleden op den duur op eigen benen kunnen staan. Dat kan betekenen dat sommigen van de “uitgebreide familie” hun woning niet kunnen betalen en ergens anders moeten wonen. De royals die deel uitmaken van de kern van de familie en taken uitvoeren voor het koningshuis zouden wel op huisvesting kunnen rekenen.

Charles zou het huidige systeem zien als “ouderwets en overbezet”. Een bron zegt tegen de Evening Standard dat het draait om efficiëntie. “De koning is niet een soort woningstichting voor verre verwanten.” Het gaat dan bijvoorbeeld om familieleden buiten de kern die in een paleis wonen en daarnaast nog een huis in Londen hebben. De koning zou bij de modernisering van het koningshuis nauw samenwerken met zijn zoon en troonopvolger William.