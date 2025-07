Krant: Mohammed VI vraagt Netanyahu om toestemming voor hulp Gaza

De Marokkaanse koning Mohammed heeft onlangs contact opgenomen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, “om humanitaire hulp vanuit Marokko toe te laten in Gaza”. Het verzoek wordt momenteel door autoriteiten in het land bekeken, meldt de Israëlische krant Israel Hayom.

Het zou gaan om in totaal acht Hercules-transportvliegtuigen van de Marokkaanse luchtmacht die medische goederen en noodhulp naar de internationale luchthaven Ben-Gurion in Tel Aviv moeten vervoeren. Via de grensovergang Kerem Shalom zou de hulp dan met vrachtwagens, de grotendeels verwoeste Gazastrook ingereden worden.

Verschillende lokale, maar ook internationale hulporganisaties sloegen recent alarm over de nijpende situatie in de afgegrendelde kuststrook. Zo stelde de internationale waakhond voor voedselzekerheid IPC dinsdag dat “het worstcasescenario van hongersnood zich nu ontvouwt”. Vredesorganisatie PAX noemt het “schrijnend en niet uit te leggen” dat Israël sinds 7 oktober meer dan 60.000 Palestijnen heeft gedood en ook beweerden twee Israëlische mensenrechtenorganisaties recent dat hun land zich schuldig maakt aan een genocide in Gaza.