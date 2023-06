Krantenkop over relatiebreuk kwetste prins Harry

De Sunday Mirror-krantenkop over de relatiebreuk van prins Harry en zijn toenmalige vriendin Chelsy Davy was “kwetsend”. Dat zei de hertog van Sussex woensdag in het hooggerechtshof in Londen, waar zijn zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN) dient.

“Hoera, Harry is gedumpt”, luidt de krantenkop uit 2007, met daarbij een foto van Harry in een uitgaansgelegenheid. Volgens de krant zou Harry “zijn zorgen hebben weg gedronken” nadat hij was gedumpt door Chelsy. In de rechtszaal zei Harry woensdag dat de kop “kwetsend” was, omdat het iets feestelijks zou maken van het einde van de relatie.

De advocaat van MGN weersprak dat dat de intentie van het stuk was. Volgens de raadsman zou het een referentie zijn naar een vriend van Harry, die klaar was met de “hoera-lifestyle” van zijn vriend. “Het was geen viering van het einde van je relatie”, zei hij.

Harry vroeg zich ook af hoe de krant kon weten dat de relatie was beëindigd. Volgens hem had de Sunday Mirror privédetectives ingehuurd om dit uit te zoeken. “Hoe konden ze dit anders weten?”, aldus Harry.