Kristel Verbeke vond koninklijke lunch ‘heel bijzonder’

Kristel Verbeke vond het “heel bijzonder” dat ze vrijdag te gast mocht zijn bij het Belgische koningspaar. Koning Filip en koningin Mathilde vroegen haar zelfs nog even over haar terugkeer op het podium met K3.

“Soms krijg je een uitnodiging waar je even stil van wordt”, schrijft Verbeke op Instagram. Samen met zeven andere vrouwen was ze uitgenodigd voor een lunch ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. “Heel bijzonder om daar samen met zeven inspirerende vrouwen bij te mogen zijn.”

Volgens de 50-jarige Verbeke had het gezelschap “een open gesprek over waar we ons elke dag voor inzetten. Voor mij blijft dat de strijd tegen armoede, zeker voor kinderen en vrouwen”, aldus de zangeres. “Het ging ook over de kracht van verhalen op televisie, over vrouwen en meisjes die te weinig gehoord worden… en zelfs even over het plezier van opnieuw op het podium staan met K3. Heel dankbaar voor de uitnodiging en het warme gesprek.”