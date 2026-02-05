Kristen Stewart denkt aan prinses Diana in Londen en Parijs

Kristen Stewart kan niet door Londen en Parijs rijden zonder te denken aan prinses Diana. Dat vertelt de Amerikaanse actrice en regisseur in een interview met The Telegraph. Stewart speelde de in 1997 omgekomen prinses in de film Spencer uit 2021.

Stewart zat destijds zo in haar rol dat ze zich weleens “achtervolgd” voelde door de prinses, zegt ze. “En dat is nog steeds zo. Ik kan niet door deze stad rijden, en door Parijs trouwens ook niet, zonder aan haar te denken. Al die liefde die van deze vrouw uitstraalde… Ik kan elk moment om haar huilen.”

In het interview blikt Stewart ook terug op de tijd dat ze door regisseur Pablo Larraín werd gecast als Diana. “Ik zei tegen Pablo dat hij gek was en dat hij waarschijnlijk iemand anders moest inhuren, maar dat wilde hij niet accepteren. Er waren enorme verschillen tussen haar en mij”, zegt Stewart.

Maar Larraín zag juist “een kleine overlap in hun ervaringen”, aldus de actrice. Net als Diana was ook Stewart in haar tijd als hoofdrolspeler in de filmserie Twilight een gewild doelwit van paparazzi. “Het is inderdaad een beetje slopend”, beaamt Stewart. Aan het einde van de opnames “voelde ze zich een beetje als een lege huls, en ik denk dat zij dat ook voelde”.