Kristen Stewart maakt kans op Golden Globe voor rol prinses Diana

Kristen Stewart maakt volgende maand kans op een Golden Globe voor haar rol van prinses Diana in de film Spencer. De Amerikaanse is genomineerd voor het beeldje voor beste actrice in een dramafilm, heeft de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) maandag bekendgemaakt.

De kans is groot dat Stewart voor haar hoofdrol ook genomineerd zal worden voor een Oscar. De Golden Globes worden gezien als een belangrijke graadmeter voor die filmprijzen. Toonaangevende filmbladen als Variety schreven eerder al te verwachten dat haar rol in Spencer de actrice, vooral bekend van haar rol in de Twilight-filmreeks, haar eerste Oscar-nominatie oplevert. De nominaties voor de Oscars, die op 27 maart worden uitgereikt, worden op 8 februari bekendgemaakt.

Hoewel Spencer prima werd ontvangen, is de film verder niet genomineerd voor een Golden Globe. De film speelt zich af in drie dagen in 1991, als Diana (1961-1997) tijdens de feestdagen met de Britse koninklijke familie op landgoed Sandringham besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt.