Kritiek op Harry na afzeggen herdenking Philip

De biograaf van prins Harry, Angela Levin, heeft geen goed woord over voor de beslissing van de prins om niet naar de herdenking van zijn vorig jaar overleden opa prins Philip te gaan. Volgens haar denkt de hertog van Sussex alleen maar aan zichzelf.

Harry maakte vrijdagavond bekend dat hij niet bij de herdenkingsdienst op 29 maart is. Een officiële reden is niet gegeven maar mogelijk komt de prins, die in Californië woont, niet omdat hij zich niet veilig voelt in Engeland en geen politiebescherming zou krijgen.

Volgens Levin krijgt Harry echter wel beveiliging als hij voor een officieel bezoek naar zijn thuisland komt. “Die krijgt hij alleen niet als hij een avondje met vrienden op stap gaat”, legt ze uit aan de Daily Mail. Ze vreest dat de hertog van Sussex ook de feestelijkheden rond het zeventigjarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth schrapt. “Dan komt hij waarschijnlijk met hetzelfde excuus.”

Opvallend genoeg is Harry wel van plan om in april naar Nederland te komen voor de door hem bedachte Invictus Games. Levin denkt dat zijn afwezigheid bij de herdenking opnieuw voor spanningen binnen de familie kan zorgen. “Het gaat bij Harry allemaal om ‘ik, ik, ik’ in plaats van dat hij zijn uiterste best doet voor zijn grootmoeder en haar laat zien dat hij om haar geeft. Hij gedraagt zich een beetje als een stampvoetend kind.”

Een woordvoerder van de hertog liet vrijdag weten dat Harry wel van plan is om de koningin “zo snel mogelijk” te bezoeken.