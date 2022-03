Kritiek op prins Andrew die moeder Elizabeth begeleidde

Op sociale media is veel verontwaardiging over het feit dat juist prins Andrew zijn moeder, koningin Elizabeth, begeleidde bij het betreden van Westminster Abbey voor de herdenkingsdienst van prins Philip. De 62-jarige zoon van Elizabeth verscheen voor het eerst sinds de begrafenis van zijn vader weer in het openbaar.

De koningin kwam onder begeleiding van haar zoon en een wandelstok de Londense kerk binnen. Ze nam plaats naast haar andere zoon, prins Charles, die net als onder anderen zijn vrouw Camilla, haar dochter prinses Anne en haar kleinzoon prins William al had plaatsgenomen.

De broer van prins Charles raakte in opspraak toen de Amerikaanse Virginia Giuffre beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De zaak kwam begin maart ten einde toen Andrew een schikkingsbedrag betaalde. Naar verluidt hebben koningin Elizabeth en prins Charles geld geleend aan Andrew om dat bedrag te kunnen betalen. Andrew heeft tot op heden altijd ontkend, maar legde wel zijn koninklijke taken en titels neer.

Prins Philip, de man van Elizabeth, overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd. Koningin Elizabeth is uitgebreid betrokken geweest bij de invulling van de herdenkingsdienst, zo meldde Buckingham Palace.