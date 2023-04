Kronen en ‘gouden’ koets uit de kast voor kroning Charles

Bij het kronen van koning Charles en koningin-gemalin Camilla op 6 mei komt een hoop ceremonieel kijken. Verscheidene kronen, een ‘gouden’ koets en zelfs een speciale lepel komen voorbij tijdens de ceremonie in Westminster Abbey in Londen.

Zo krijgt koning Charles bij het kronen de bekende St Edward’s Crown op zijn hoofd geplaatst. Een kroon van massief goud, ingezet met robijnen, amethisten en saffieren. Aangezien het exemplaar ruim 2 kilo weegt, wordt de kroon al snel ingeruild voor de Imperial State Crown. Het exemplaar is een stuk lichter en ingezet met 2868 diamanten en andere bekende juwelen, zoals de St Edward’s-saffier. Met de Imperial State Crown op zijn hoofd verlaat Charles de kerk na de ceremonie.

Bij het kronen van een vorst worden traditiegetrouw de Sovereign’s Sceptre en de Sovereign’s Orb gebruikt, een scepter en een grote bol. Die laatste staat symbool voor de macht van de monarch en de christelijke wereld. Die houdt de koning tijdens de kroning vast in zijn rechterhand. De speciale kroningslepel wordt gebruikt voor de zalving van Charles. De speciale olie werd begin maart al gewijd in Jeruzalem.

Met de ‘gouden’ koets, die eigenlijk helemaal niet van goud is maar van hout met een dun laagje bladgoud, worden koning Charles en koningin-gemalin Camilla op de grote dag vervoerd. Het vervoersmiddel is al sinds 1831 bij elke kroning in gebruik. Het is voor Charles te hopen dat het op 6 mei een aardige temperatuur is: zijn moeder, koningin Elizabeth, gebruikte bij haar kroning in 1953 een fles met warm water om op temperatuur te blijven in de koude koets.