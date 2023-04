Kroning Charles zelfde dag uitgebracht als album

De kroning van Charles volgende maand zal verschijnen als album. Het Brits platenlabel Decca Records meldt dat de viering in Westminster Abbey op 6 mei en de muziek voorafgaand aan de dienst worden opgenomen en die zaterdag als The Official Album of the Coronation worden uitgebracht.

Het album is in eerste instantie te streamen, op 15 mei verschijnt het ook fysiek. Het zal meer dan 4 uur duren. Naast alles wat er wordt gezegd zal ook de muziek te horen zijn, waaronder de twaalf nieuwe composities die in opdracht van Charles zijn gemaakt, zoals het Coronation Anthem van musicalcomponist Andrew Lloyd Webber.

“Dit wordt een historische opname die een heerlijk scala aan muziek uit verschillende eeuwen en continenten vastlegt”, stelt producent Anna Barry. Volgens haar is het “een ongekende, technische uitdaging” om nog op dezelfde dag het album uit te brengen.