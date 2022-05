Kroningsjurk Elizabeth tentoongesteld in Westminster Abbey

De jurk die koningin Elizabeth droeg tijdens haar kroning op 2 juni 1953 in Westminster Abbey wordt tentoongesteld. Het beroemde kledingstuk is van 7 juli tot en met 25 september te zien in een speciale jubileumtentoonstelling in Windsor Castle, maakte Buckingham Palace vrijdag bekend.

De kroningsjurk, ontworpen door de Britse modeontwerper Norman Hartnell, is gemaakt van wit glanzend satijn en rijkelijk geborduurd met de emblemen van de onafhankelijke staten waarvan Elizabeth staatshoofd werd. Ook is het versierd met allerlei parels, pailletten en kristallen. Op de tentoonstelling kunnen bezoekers onder anderen ook de mantel bewonderen die Elizabeth aanhad over haar jurk.

De expositie houdt verband met het platina jubileum van de Queen. Elizabeth werd koningin toen ze 25 was. Dat gebeurde na het overlijden van haar vader, de 56-jarige koning George VI, op 6 februari 1952. Haar kroning volgde een jaar later.