Kroningskleding Charles en Camilla in zomer voor publiek te zien

De kleding die de Britse koning Charles en koningin Camilla droegen tijdens hun kroning op 6 mei, is deze zomer te zien voor het publiek. De outfits komen in de statiezalen in Buckingham Palace te staan, meldt het Royal Collection Trust.

Charles had tijdens de kroning in Westminster Abbey onder meer een witte tuniek aan die zijn opa, koning George VI, ook tijdens zijn kroning op 12 mei 1937 droeg. Verder droeg Charles de zogeheten Supertunica, een soort gouden cape die onder de keizerlijke mantel wordt gedragen. Deze Supertunica werd in 1911 gebruikt voor de kroning van George V. Ook diens zoon en koningin Elizabeth droegen de cape tijdens hun kroning.

Camilla droeg een mantel die oorspronkelijk werd gemaakt voor de kroning van koningin Elizabeth in 1953. Het exemplaar werd speciaal voor Camilla aangepast in aanloop naar de kroning. Onder de mantel droeg Camilla een speciale kroningsjapon, ontworpen door Bruce Oldfield. De japon is versierd met onder meer madeliefjes en vergeet-mij-nietjes. Daarmee wil Camilla haar liefde voor de natuur laten zien. Ook zijn een roos, een distel, een narcis en een klaver in de japon verwerkt. Die staan symbool voor de vier landen van het Verenigd Koninkrijk.

De statiezalen van Buckingham Palace zijn vanaf 14 juli tot en met 24 september geopend voor het publiek.