Kroonprins Bin Salman in Mekka om bij organisatie hadj te zijn

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië is donderdagmiddag aangekomen bij de vlakte Mina, in de voor moslims heilige stad Mekka waar momenteel de hadj plaatsvindt. Daar zal de 39-jarige royal worden rondgeleid om zicht te krijgen op “het comfort van de pelgrims en de diensten die aan hen worden verleend” in het grote tentenkamp, meldt staatspersbureau SPA.

Vanuit Mina vertrokken donderdag ruim 1,5 miljoen moslims naar het gebergte Arafat, waar het belangrijkste ritueel van de bedevaart wordt uitgevoerd.

Net als voorgaande jaren, betaalde het koningshuis ook dit jaar voor de bedevaart van groepen moslims uit het buitenland. Koning Salman (89) liet eerder dit jaar 1300 moslims, uit 100 verschillende landen, uitnodigen om de pelgrimage kosteloos te doen. Een jaar eerder gingen zeker 3322 personen hen voor, van wie het grootste deel uit de Palestijnse gebieden kwam.