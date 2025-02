Kroonprins Christian aangekomen op kazerne voor militaire dienst

De Deense kroonprins Christian is maandag aangekomen bij de kazerne in Slagelse waar hij de komende tijd verblijft als onderdeel van zijn militaire opleiding. De komende vier maanden krijgen Christian en zijn kameraden hier een basistraining, melden Deense media.

De 19-jarige Christian kwam maandagochtend met een tas om zijn schouder aan bij de Antvorskov-kazerne. De eerste twee weken van de training zijn volgens Deense media het zwaarst met veel fysieke oefeningen. Bij aankomst zei Christian tegen de aanwezige pers dat hij er zin in had en uitkeek om zijn training te beginnen.

In Denemarken is het gebruikelijk dat leden van de koninklijke familie een tijdje in het leger dienen. Ook koning Frederik en zijn moeder koningin Margrethe hebben in het Deense leger gediend.

Sinds het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten zijn er spanningen ontstaan rondom Groenland. Trump wil Groenland in het kader van de “nationale veiligheid” van de VS inlijven, maar het eiland is een autonoom deel van het koninkrijk Denemarken. De president heeft militaire druk niet uitgesloten om te krijgen wat hij wil. De Denen zijn daarom begonnen met het versterken van hun militaire aanwezigheid op Groenland.