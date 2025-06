Kroonprins Christian gaat vijf kilometer lopen in Viborg

De Deense kroonprins Christian doet dit jaar in Viborg mee aan de Royal Run. In een bericht op Instagram deelt de 19-jarige zoon van koning Frederik en koningin Mary dat hij onderweg is naar de jaarlijkse hardloopwedstrijd, waaraan ook zijn ouders, broertje Vincent en zusje Josephine meedoen.

“Zo ben ik bijna in Viborg, en ik kijk ernaar uit om 5 km te rennen samen met alle andere vrolijke en enthousiaste hardlopers”, deelt hij. Op de foto bij het bericht houdt de Deense kroonprins zijn startbewijs in zijn handen.

Koning Frederik start zijn Royal Run maandag in Ribe, een van de vijf gaststeden waar de wedstrijd maandag wordt gehouden. Hij deelde ook dat er dit jaar met 97.500 deelnemers een record is gevestigd. De Royal Run ontstond in 2018 voor de vijftigste verjaardag van Frederik en is sindsdien een terugkerend evenement.