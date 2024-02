Kroonprins Christian heeft nu ook eerste wet ondertekend

Kroonprins Christian van Denemarken heeft voor het eerst een wet ondertekend. Als plaatsvervanger van zijn vader koning Frederik, die momenteel in het buitenland zit, keurde hij een wetswijziging goed. “In de naam van de koning: Christian, kroonprins”, schreef de 18-jarige troonopvolger volgens Deense media.

De wetswijziging heeft invloed op de lijst van landen waartegen Denemarken belastingsancties oplegt. Donderdag kwam al naar buiten dat Christian voor het eerst een document had ondertekend als regent. Hij keurde toen goed dat minister van Steden en Plattelandsgebieden Morten Dahlin met ouderschapsverlof gaat.

In Denemarken is het gebruikelijk dat een regent de taken van het staatshoofd overneemt bij ziekte of een buitenlandse reis. Frederik nam vorige maand de troon over van zijn moeder koningin Margrethe en is deze dagen voor het eerst in het buitenland in zijn nieuwe functie.