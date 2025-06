Kroonprins Christian helpt fans aan selfie met koningin Mary

De Deense kroonprins Christian heeft een groepje kinderen uit Kolding dolgelukkig gemaakt. Niet alleen wisten ze een selfie met de prins te scoren, maar hij wist ook koningin Mary naar hen toe te lokken, is op beelden van Billed Bladet te zien.

“Mama, je moet daarheen gaan”, instrueerde Christian zijn moeder, nadat hij zelf met de kinderen op de foto was gegaan. De koningin liet zich vervolgens ook fotograferen.

Christian was samen met zijn ouders koning Frederik en koningin Mary in Kolding om een nieuwe tentoonstelling over de kindertijd van Deense royals te bezoeken.