Kroonprins Christian krijgt dankboek van groep jongeren

Kroonprins Christian van Denemarken heeft een dankboek ontvangen van de gasten die in oktober 2023 aanwezig waren op zijn achttiende verjaardag. De zoon van koning Frederik en koningin Mary vierde die mijlpaal toen in paleis Christiansborg.

Christian kreeg het boek uit handen van drie jongeren, die een groep gasten vertegenwoordigden. Het Deense hof deelde foto’s van de ontmoeting die de kroonprins met hen had via sociale media.

Het boek, een initiatief van de jongeren zelf, bevat persoonlijke dankbrieven en reflecties over het feest en is in het afgelopen jaar gezamenlijk samengesteld en geredigeerd. De overhandiging vond plaats onder het genot van een glas bubbelthee en amandelgebak in paleis Amalienborg.