Kroonprins Dubai: eerste testvlucht in de regio met luchttaxi

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is onlangs de eerste testvlucht “in de regio” gemaakt met een luchttaxi. Dat maakte kroonprins Hamdan van Dubai bekend in een video op X. Daarop is te zien dat het toestel van fabrikant Joby Aviation, uit een stallingsplaats in de woestijn naar buiten wordt gereden en vervolgens de lucht ingaat.

Met het unicum wil Dubai, een van de zeven emiraten van de VAE, voorop blijven lopen als het gaat “om het vormgeven van de toekomst van mobiliteit”, schrijft de 42-jarige royal bij de video. De introductie van dit nieuwe vervoermiddel, dat ook commercieel personenvervoer mogelijk maakt, zou ook passen “binnen de duurzame ontwikkelingsvisie van de VAE”.

Volgens de CEO van Joby Aviation worden er vanaf 2026 lijndiensten gevlogen van en naar de internationale luchthaven van Dubai. Een vlucht van het vliegveld naar bijvoorbeeld Palm Jumeirah, een kunstmatig eiland voor de kust van het emiraat, zou slechts twaalf minuten duren. Ook zal er worden ingespeeld op het combineren van ander duurzaam vervoer, zoals elektrische steppen en scooters en het reguliere openbaar vervoer in het emiraat.