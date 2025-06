Kroonprins emotioneel over plaatsing Jordanië voor WK voetbal

De Jordaanse kroonprins Hoessein is erg blij dat Jordanië zich voor het eerst heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. “Na een lange reis is de droom nu werkelijkheid. Dit is voor elke Jordaniër die in de droom geloofde”, schreef Hoessein bij een video op Instagram.

Het nationale elftal van Jordanië won donderdagavond met 3-0 van Oman en kwalificeerde zich daarmee voor het WK, dat in 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Aan het toernooi doen 48 landen mee.

Hoessein had eerder in zijn Instagram Stories onder meer een video gedeeld waarin zijn dochter Iman te zien was in het tenue van het Jordaanse voetbalelftal.

Koning Abdullah reageerde eerder al op het nieuws en noemde het op X een “historische kwalificatie”.