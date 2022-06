Kroonprins Frederik bedankt vriend koning ‘Alex’ voor ontvangst

De Deense kroonprins Frederik bedankt “Alex en Máxima” voor de ontvangst in Nederland. Dat deed hij maandagavond voorafgaand aan het galadiner dat tijdens het tweedaags bezoek wordt georganiseerd.

De 55-jarige Willem-Alexander en de 54-jarige Frederik zijn al jaren goed bevriend. Aan tafel tijdens het diner zaten ze echter niet naast elkaar: koning Willem-Alexander deelde een tafel met kroonprinses Mary en andere genodigden, koningin Máxima deelde een tafel met kroonprins Frederik. Die raakten direct aan de praat met elkaar.

In zijn toespraak benadrukt Frederik blij te zijn om in Nederland te zijn. Ook stipt hij kort de oorlog in Oekraïne aan. Het bezoek van het kroonprinselijk paar staat in het teken van groene energie en digitale gezondheidszorg.