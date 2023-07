Kroonprins Frederik belt met (bijna-)Tourwinnaar Vingegaard

De Deense kroonprins Frederik heeft zaterdag met zijn wielrennende landgenoot Jonas Vingegaard gebeld om hem te feliciteren met zijn prestatie in de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma rijdt zondag in de gele leiderstrui naar de eindstreep in Parijs.

“Wat een prestatie van Jonas Vingegaard. Ik heb hem net telefonisch gefeliciteerd met zijn waarlijk uniek gereden Tour de France”, schrijft Frederik bij foto’s van Vingegaard op de fiets. “Wat nu nog rest is het ontvangen van de eer en glorie in Parijs morgen”, besluit de Deense kroonprins zijn bericht.

Vingegaard gaat zondag met een voorsprong van bijna 7,5 minuut op nummer twee Tadej Pogacar richting Parijs. De Sloveen won zaterdag nog wel de op één na laatste etappe naar Le Markstein.