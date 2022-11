Kroonprins Frederik maakt traditioneel schilderij in Vietnam

De Deense troonopvolger Frederik heeft dinsdag zijn kunstzinnige kant laten zien. Tijdens zijn bezoek aan Vietnam maakte hij in Hanoi een traditioneel Dong Ho-schilderij en kreeg daarbij hulp van een lokale artiest, zo is te zien op foto’s die tijdens het bezoek werden gemaakt.

De Deense troonopvolger en zijn vrouw Mary zijn bezig aan een officieel bezoek aan het Aziatische land. Het is de eerste keer sinds 2009 dat zij in Vietnam zijn. Destijds ging het paar samen met de Deense koningin Margrethe en haar in 2018 overleden man prins Henrik. Het bezoek aan Vietnam richt zich onder meer op de groene transitie en het versterken van de diplomatieke betrekkingen.

Frederik en Mary zijn nog tot en met donderdag in Vietnam.