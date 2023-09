Kroonprins Frederik onthult eerste gaststad Royal Run 2024

De Deense kroonprins Frederik heeft de eerste stad onthuld waar in 2024 zijn jaarlijkse Royal Run wordt georganiseerd. Op Instagram heeft de kroonprins bekendgemaakt dat het gaat om Brønderslev, een stad in Noord Jutland.

“Wat zijn we blij dat we terug kunnen naar Noord Jutland. Het wordt gegarandeerd een buitengewoon sportfestijn”, laat de organisatie van de hardloopwedstrijd weten. De komende dagen wordt er iedere dag een Deense stad onthuld. In totaal gaat het om vijf steden waar op 20 mei meegelopen kan worden.

De Royal Run werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik. Aan het evenement deed dit jaar een recordaantal van zo’n 93.000 mensen mee.