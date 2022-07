Kroonprins Frederik overhandigt gele trui aan Yves Lampaert

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft de gele trui overhandigd aan de etappewinnaar van de Tour de France vrijdag. Dat is de 31-jarige Belg Yves Lampaert.

Op een foto, die is gedeeld op de Instagrampagina van het Deense koninklijk huis, is te zien dat Frederik de winnaar een ‘elleboogboks’ geeft. “Hartelijk dank aan de wedstrijdorganisatoren en de vrijwilligers die de Grand Départ tot een succes hebben gemaakt”, laat de kroonprins via Instagram weten.

De kroonprins stond daarvoor al aan de kant te kijken “terwijl ze voorbij suisden”, meldde het Deense koninklijk huis eerder op Instagram. Daarbij wordt een foto gedeeld van de kroonprins met een geel hesje aan en een blauwe pet op.

“Mijn hoofd spat uit elkaar”, zei Lampaert in een eerste reactie. “Ik wist dat ik in vorm was, maar om een etappe te winnen in de Tour is erg bijzonder.”