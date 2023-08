Kroonprins Frederik reikt Business Awards voor vierde keer uit

De Deense kroonprins Frederik heeft vrijdag voor de vierde keer de Crown Prince Frederik International Business Awards uitgereikt. De uitreiking vond plaats op het kasteel Amalienborg. Het Deense hof deelt op social media foto’s van de gelegenheid.

Frederik reikte drie prijzen uit aan bedrijven die “uitzonderlijke resultaten” hebben laten zien op de internationale markt. Het gaat om bedrijven uit Egypte, Australië en in de Verenigde Staten. Zij wonnen prijzen in de categorieën Business Excellence, Green Solutions en Newcomer of the Year.

De kroonprins is voorzitter van de jury en tevens één van de initiatiefnemers voor de prijs. De jury bestaat verder uit een aantal topmensen van Deense exportbedrijven.