Kroonprins Frederik reikt medailles uit bij WK badminton

De Deense kroonprins Frederik heeft zondag een aantal medailles uitgedeeld bij de wereldkampioenschappen badminton in Kopenhagen. De zoon van koningin Margrethe is beschermheer van het toernooi en keek toe bij de wedstrijden van de laatste dag van het WK.

De kroonprins zag ook enkele landgenoten in actie komen. Kim Astrup en Anders Skaarup streden in de finale van het mannendubbel tegen het Zuid-Koreaanse duo Kang Min-hyuk en Seo Seung-jae. Op Instagram wenste Frederik zijn landgenoten voor aanvang van de wedstrijd succes. Ondanks de aanmoedigingen van de Deense royal moesten de Deense badmintonners genoegen nemen met het zilver.

Het was de tweede keer dat Frederik beschermheer was van het toernooi. De eerste keer was in 2014, toen het WK ook in Kopenhagen werd gehouden.