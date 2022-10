Kroonprins Frederik snapt moeders besluit om titels af te pakken

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft in een interview met de Deense krant Billed Bladet gereageerd op het besluit van zijn moeder, koningin Margrethe, om de titels van haar kleinkinderen af te pakken. Frederik zegt de beslissing van zijn moeder te begrijpen. De kinderen van prins Joachim zijn vanaf komend jaar alleen nog graaf en gravin van Monpezat, zo besloot Margrethe.

“Mijn moeder heeft een beslissing genomen die alleen van haar komt”, aldus Frederik. “Zelf ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de vernieuwing van de Deense monarchie”. Eind september maakte Margrethe bekend de titels van haar kleinkinderen af te pakken omdat “het voeren van een koninklijke titel verplichtingen met zich meebrengt, die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen”.

Margrethe bood begin oktober haar excuses aan voor de ophef die is ontstaan naar aanleiding van haar besluit om de kinderen van prins Joachim hun titels af te nemen. “Het raakt me duidelijk”, zei Margrethe daarover in een verklaring op de website van het Deense hof. “Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd, maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen.”