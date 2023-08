Kroonprins Frederik traint mee met Deense WK-badmintonners

Kroonprins Frederik heeft vrijdag zijn sneakers uit de kast getrokken voor een sportieve activiteit. De Deense troonopvolger speelde een potje badminton mee met de Deense WK-ploeg.

“Het was een groot genoegen om te kunnen zien en horen over de voorbereidingen van de spelers voor het WK”, aldus de 55-jarige Frederik bij beelden waarop hij enthousiast meespeelt. De zoon van koningin Margrethe had een casual overhemd met opgestroopte mouwen en zijn Nike-sneakers aangetrokken voor het bezoek.

Het WK badminton gaat maandag van start in de Royal Arena in Kopenhagen. Frederik is beschermheer van het evenement. “Veel succes aan de spelers en het hele Deense team”, besluit hij.