Kroonprins Frederik viert jubileum Jeugd Rode Kruis

De Deense kroonprins Frederik heeft zaterdag stilgestaan bij het honderdjarig bestaan van de jeugdafdeling van het Rode Kruis. De zoon van koningin Margrethe werd samen met honderd kinderen getrakteerd in het met twee Michelinsterren bekroonde restaurant Alchemist in Kopenhagen.

Het gezelschap kreeg onder meer een rondleiding van chef-kok Rasmus Munk. Ook namen ze deel aan workshops waarbij ze brood moesten maken en kombucha moesten proeven. Daarna volgde de maaltijd. Frederik gaf ook een korte toespraak bij het evenement. “Het Jeugd Rode Kruis bestaat honderd jaar. Het is een fantastisch mooi jubileum waar u met recht trots op mag zijn”, zei hij onder meer. Ook prees hij de jonge vrijwilligers die aan de dag deelnamen.

Een van de kinderen, die tijdens de maaltijden naast de kroonprins zat, blikte terug op de ontmoeting met Frederik. “Het was de eerste keer dat ik naast een prins zit. We spraken met hem en hij haalde ons over iets te eten dat we anders misschien niet zouden willen. Maar het was verrassend normaal om met hem te praten.”

De kroonprins had ook genoten van de bijeenkomst. “Het was geweldig om vandaag hier te zijn. Het was ontzettend gezellig om bij de kinderen te zitten en met hen te praten. Ik had met hen afgesproken dat ze alle gerechten zouden proeven. Dan konden ze het gewoon terugzetten als het ze niet beviel”, zei Frederik. “Maar ik denk eigenlijk dat ze het heel leuk vonden. Ik kon horen dat ze een goede tijd hadden, en ik ook.”