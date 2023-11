Kroonprins Haakon aangekomen in Duitsland voor officieel bezoek

De Noorse kroonprins Haakon is maandag aangekomen in Duitsland voor een officieel bezoek. De zoon van koning Harald en koningin Sonja landde in de middag op de luchthaven van München, waar hij werd verwelkomd door de Beierse politicus Florian Herrmann.

De 50-jarige Haakon brengt een vierdaags bezoek aan Duitsland. Op de eerste dag staat onder meer een diner met de Beierse premier Markus Söder op de planning. Thema’s die tijdens het bezoek aan bod komen zijn energietransitie, defensie en cultuur.

Haakon brengt de komende dagen door in München, Hamburg en Berlijn. De eerste dagen van zijn bezoek is hij nog alleen. In Berlijn zal zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit zich bij Haakon voegen.