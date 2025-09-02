Kroonprins Haakon bakt broodstengels bij kampvuur

De Noorse kroonprins Haakon is maandag begonnen aan een driedaags bezoek aan het Nationaal Park Jostedalsbreen. De zoon van koning Harald deed samen met jongeren en kinderen uit de omgeving mee aan verschillende buitenactiviteiten.

In een video die het hof deelde was onder meer te zien hoe de Noorse troonopvolger broodstengels bakte boven een kampvuur. De activiteiten vonden plaats in het kader van het jaar van de buitenactiviteiten, waarvan Haakon beschermheer is.

De komende dagen maakt Haakon een wandeling in het nationale park. De kroonprins sluit zijn driedaagse bezoek af met een bijeenkomst over moerassen.